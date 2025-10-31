Behzat Uygur: Babamın filmi yapılmayacak

Malum, 10 yıldır biyografi filmleri furyası yaşanıyor. Öyle ki birçok biyografi filmi, komedi filmlerinin gişesini bile geçti.

Nejat Uygur (1927 - 2013)

Hayatı ve kariyeri iyi bir sinema filmi olabilecek merhum sanatçılar arasında Türk tiyatrosunun efsane isimi Nejat Uygur da bulunuyor. Ne var ki Uygur ailesi, bu fikre hiç sıcak bakmıyor. Behzat Uygur, yaptığı açıklamayla babasının biyografi filmine izin vermeyeceklerini dile getirerek şunları söyledi; "Biz bunun herhangi şekilde yapılmasına izin vermeyiz. Sağlığında acaba Nejat baba bunu ister miydi? Yine de son karar her zaman annemin."