        Behzat Uygur: Babamın filmi yapılmayacak

        Behzat Uygur, 2013'te vefat eden babası Nejat Uygur'un hayatını konu alan bir filmin çekilmesine izin vermeyeceklerini açıkladı

        Giriş: 31.10.2025 - 08:51 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:52
        "İzin vermeyiz"
        Malum, 10 yıldır biyografi filmleri furyası yaşanıyor. Öyle ki birçok biyografi filmi, komedi filmlerinin gişesini bile geçti.

        Nejat Uygur (1927 - 2013)
        Hayatı ve kariyeri iyi bir sinema filmi olabilecek merhum sanatçılar arasında Türk tiyatrosunun efsane isimi Nejat Uygur da bulunuyor. Ne var ki Uygur ailesi, bu fikre hiç sıcak bakmıyor. Behzat Uygur, yaptığı açıklamayla babasının biyografi filmine izin vermeyeceklerini dile getirerek şunları söyledi; "Biz bunun herhangi şekilde yapılmasına izin vermeyiz. Sağlığında acaba Nejat baba bunu ister miydi? Yine de son karar her zaman annemin."

