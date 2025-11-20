Habertürk
        Behzat Uygur Tarkan'ı ti'ye aldı

        Behzat Uygur Tarkan'ı ti'ye aldı

        Oyuncu Behzat Uygur, şarkıcı Tarkan'ın İstanbul konseri öncesi yayımladığı konuşmayı kabloyla ti'ye aldı

        Giriş: 20.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:41
        Tarkan'ı kabloyla ti'ye aldı
        Tarkan, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da vereceği konser öncesinde sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda gülümseyerek "Merhaba İstanbul, hasret bitiyor. Kavuşuyoruz yakında... İşin gırgırı bir yana ben de çok özledim ve çok heyecanlıyım bu konserlerle ilgili. İple çekiyorum o günleri görüşmek üzere çok öpüyorum hepinizi" ifadelerine yer vermişti.

        Oyuncu Behzat Uygur, Tarkan'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Şarkıcıyı taklit ettiği bir video yayımlayan Uygur, Tarkan'ın "İple çekiyorum o günleri" dediği kısmı "İp bulamadım kabloyla çekiyorum" ifadelerini kullanarak ti'ye aldı.

