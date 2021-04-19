Nejat Uygur, Kağıt Ev dizisinde rol alıyor. Daha önce Kırmızı Oda dizisinde Hakan karakterini canlandırmıştı. Dedesinin adını taşıyan genç oyuncu, “Bizim Hikaye” dizisinde Hikmet karakteriyle dikkat çekmişti. Behzat Uygur'un oğlu Nejat Uygur kimdir?
NEJAT UYGUR KİMDİR?
Nejat Uygur, 1995 yılında dünyaya gelmiştir.
TED Koleji mezunu olan ve gitar çalmayı seven oyuncu, Bizim Hikaye dizisinde Hikmet rolüyle ekranlara gelmiştir.
2016 yılında Murat Kaman’ın yazıp yönettiği başrollerini Emrah Kaman, Zafer Algüz ve Melek Baykal’ın başrollerini paylaştığı Kaçma Birader adlı sinema filminde rol aldı.
Kırmızı Oda dizisinde Hakan karakterini canlandırdı.
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