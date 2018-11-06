Beijing Guoan - Shanghai Shenhua sahaya çıkıyor

Beijing Guoan ve Shanghai Shenhua, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. 50 puanlı Beijing Guoan 4. sırada bulunuyor, Shanghai Shenhua 37 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Beijing Guoan, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Shanghai Shenhua, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 431. İddaa'da Beijing Guoan kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Shanghai Shenhua kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Beijing Guoan son haftadaki Changchun YaTai müsabasında 1-2 yenildi.

Shanghai Shenhua, Liaoning Hongyun karşılaşmaında 1-4 kazandı.

Beijing Guoan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Beijing Guoan, kendi sahasında 36 gol attı, 21 gol yedi.

Shanghai Shenhua ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shanghai Shenhua, 19 gol atarken 29 gol yedi.

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