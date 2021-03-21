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beIN SPORTS 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı! beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri

beIN SPORTS 1 yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. beIN SPORTS 1 yayın akışına göre Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? İşte 21 Mart beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı! beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri

beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 21 MART 2021

16:00 Göztepe - DG Sivasspor

16:00 Ezeli Rekabette Nostalji Goller (Beşiktaş - Fenerbahçe)

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Göztepe - DG Sivasspor

17:00 beIN Teknik

17:00 Süper Lig

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

19:45 Süper Lig

20:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 beUnited

23:30 Gamer

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı:beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi:DIGITURK T37
Frekansı:11675
Polarisazyon Değeri:V - Dikey
Kapsama:Batı
SR:24444
FEC:3/4
Tip:

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.

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