beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanan süper lig maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...
beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI - 17 NİSAN 2021
13:30 Y. Denizlispor - BB Erzurumspor
14:15 Süper Lig
14:30 Y. Denizlispor - BB Erzurumspor
15:30 Süper Lig
16:00 Trabzonspor - A. Hatayspor
16:45 Süper Lig
17:00 Trabzonspor - A. Hatayspor
18:00 Süper Lig
19:00 Göztepe - Galatasaray
19:45 Süper Lig
20:00 Göztepe - Galatasaray
21:00 Süper Lig
23:00 UEFA Avrupa Ligi
23:30 Gamer
BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ
beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.
|Kanal Adı
|:
|beIN SPORT 1 HD
|Paket İsmi
|:
|DIGITURK T37
|Frekansı
|:
|11675
|Polarisazyon Değeri
|:
|V - Dikey
|Kapsama
|:
|Batı
|SR
|:
|24444
|FEC
|:
|3/4
|Tip
|:
Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.
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