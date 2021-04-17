beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanan süper lig maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI - 17 NİSAN 2021

13:30 Y. Denizlispor - BB Erzurumspor

14:15 Süper Lig

14:30 Y. Denizlispor - BB Erzurumspor

15:30 Süper Lig

16:00 Trabzonspor - A. Hatayspor

16:45 Süper Lig

17:00 Trabzonspor - A. Hatayspor

18:00 Süper Lig

19:00 Göztepe - Galatasaray

19:45 Süper Lig

20:00 Göztepe - Galatasaray

21:00 Süper Lig

23:00 UEFA Avrupa Ligi

23:30 Gamer

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Paket İsmi : DIGITURK T37 Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V - Dikey Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4 Tip :

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.