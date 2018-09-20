Bein Sports yayın akışı Şampiyonlar Ligi maçları ve Süper Lig maçları nedeniyle sporseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle; Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçnın yayıncı kuruluşu merak edilirken beraberinde Bein Sports yayın akışı da merak ediliyor.
Peki; Beinsports 1-2-3 ve Bein Sports Haber yayın akışı bugün nasıl? İşte 20 Eylül Beinsports 1-2-3 ve Bein Sports Haber yayın akışı...
BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI (20 EYLÜL - PERŞEMBE)
Hedef Madrid
Saat: 00:00 - 01:00 (60 dakika) c
Tür: Spor
Saat: 01:00 - 02:45 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.
Maç Saati
Saat: 02:45 - 04:30 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.
Serie A Maç Özetleri
Saat: 04:30 - 05:15 (45 dakika)
Tür: Spor
Özet: Serie A maç özetleri...
Maç Saati
Saat: 05:15 - 07:00 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.
Maç Saati
Saat: 07:00 - 08:45 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.
Maç Saati
Saat: 08:45 - 10:30 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.
Maç Saati
Saat: 10:30 - 12:15 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.
Hedef Madrid
Saat: 12:15 - 12:30 (15 dakika)
Tür: Spor
Özet:
Maç Saati
Saat: 12:30 - 13:15 (45 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.
Serie A Maç Özetleri
Saat: 13:15 - 15:45 (150 dakika)
Tür: Spor
Özet: Serie A maç özetleri...
Maç Saati
Saat: 15:45 - 17:30 (105 dakika)
Tür: Spor
Özet: beIN Sports ekranlarında daha önce yayınlanan karşılaşmaların tekrarları ekrana geliyor.
Süper Lig Maç Özetleri
Saat: 17:30 - 18:00 (30 dakika)
Tür: Spor
Özet: Spor Toto Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların özet görüntüleri ekrana geliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
Saat: 18:00 - 00:00 (360 dakika)
Tür: Spor
FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI
beIN Sports 1 - beIN Sports Haber - Saat: 22.00
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beIN Sports - ve eIN Sports Haber - Saat: 19.55 (Şifresiz) GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ