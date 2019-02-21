21 Şubat beIN Sports 1, beIN Sports 2 ve beIN Sports Haber yayın akışı yayınlandı. Sporseverler Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçlarını izleyebilmek için yayın akışı için sorgulama yapıyor. Öte yandan Şampiyonlar Ligi maçları öncesi beIN Sports şifreli mi şifresiz mi sorusu araştırılıyor. Hemen belirtelim ki; Zenit- Fenerbahçe maçı beIN Sports'ta şifreli yayınlanacak.İşte detaylar...
BEİN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)
01:00 Hedef Madrid
01:30 Schalke - Manchester City
03:15 Hedef Madrid
03:45 İtalya'dan Futbol
04:45 Akhisarspor - MKE Ankaragücü
06:30 Hatayspor - A.Demirspor
08:15 Altay - Boluspor
10:00 BB Erzurumspor - DG Sivasspor
11:45 B.Rovers - Middlesbrough (Özet)
12:00 Hedef Madrid
12:30 #Alo beIN
13:30 Dünden Bugüne: DG Sivasspor - Antalyaspor
14:00 İM Kayserispor - Göztepe
15:45 Trabzonspor - A.Alanyaspor
17:30 Serie A Full Impact
18:00 LaLiga Files
18:30 LaLiga Chronicles
19:00 LaLiga Zap
19:30 Avrupa Gecesi
20:55 Zenit - Fenerbahçe (C)
23:00 Avrupa Gecesi
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:45 ST 1.Lig Maç Özetleri
BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)
01:00 A.Madrid - Juventus
02:45 Sevilla - Lazio
04:30 PSG - Montpellier
06:15 Sunderland - Accrington
08:00 B.Rovers - Middlesbrough
09:45 Barcelona - R.Valladolid
11:30 Inter - Sampdoria
13:15 Sevilla - Lazio
15:00 Schalke - Manchester City
16:45 A.Madrid - Juventus
18:30 PSG - Montpellier
20:15 Sunderland - Accrington
22:00 Avrupa Gecesi
23:00 Benfica - Galatasaray (C)
01:00 Avrupa Gecesi
BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)
00:00 beIN Manşet
01:00 #Alo beIN
02:00 İtalya'dan Futbol
03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
03:45 Altınordu - Gazişehir (Özet)
04:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
04:45 Osmanlıspor - K.Karabükspor (Özet)
05:00 beIN Manşet
06:00 beIN Bugün
07:00 Yeni Gün
09:00 İtalya'dan Futbol
10:00 #Alo beIN
11:00 beIN Manşet
12:00 Türkiye'den Haber
12:15 STSL Haftanın Golleri
12:30 LaLiga World
13:00 Gün Ortası
14:00 Serie A Full Impact
14:30 Emiliano Sala'nın Anısına
15:00 beIN Manşet
16:00 ST 1.Lig Maç Özetleri
16:45 Vay Bee
17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
17:45 Kasımpaşa - Galatasaray (Özet)
18:00 Ana Haber
19:00 LaLiga Chronicles
19:30 Haftanın Öyküleri
19:45 Potada Bugün
20:30 A.Efes - Olimpiakos (Ortak Yayın)
22:30 41. Dakika
23:00 beIN Bugün
00:00 Oyun Kurucu
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