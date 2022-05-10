Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? 2022 Bekçilik alımı için başvuru şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından duyurulan 3. 250 bekçi alımı için başvuru yapmak isteyenler için 28 Nisan'da başlayan başvuru süreci ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Başvuru sürecini tamamlayan bekçi adayları ise sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki, bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? İşte bekçi alımı başvuruları son gün ve bekçilik sınavı tarihi...

  • 01
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyenler için 28 Nisan'da başlayan başvuru sürecini kaçıranlar "Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak, bekçilik alımı için başvuru şartları neler?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Başvuru sürecinin bitmesine sayılı günler kala başvurusunu tamamlayan adaylar sınav gününü beklemeye başladı. İşte Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımında tüm detaylar...
  • 02
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

    Bekçi alımı başvuruları 28 Nisan ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.  Henüz bekçi alımı ön başvurusunda bulumayan vatandaşlar için son gün 13 Mayıs Cuma.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • 03
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    3 BİN 250 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    3 bin 250 bekçi alımı başvuruları, Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi "http://www.pa.edu.tr" üzerinden vatandaşların e-devlet şifreleri ile gerçekleştirilecek.

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 04
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvurularını gerçekleştiren adayların gözü bekçi alımı başvuru sonuçlarına çevrildi. Bekçi alımı başvuru sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi ‘https://pa.edu.tr’ üzerinden yayınlanacak duyuruyla netlik kazanacak.
  • 05
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    2022 BEKÇİ ALIMI SINAVLARI NE ZAMAN?

    Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyen vatandaşlar 13 Mayıs tarihine kadar ön başvurularını www.pa.edu.tr adresinden gerçekleştirecekler. Bekçi alımı sınav tarihleri ve başvuru yerlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü iletişim araçları vasıtasıyla duyurulması bekleniyor.

    ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Bekçi alımı ön sağlık kontrolü, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı öncesinde Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından yapılacak. Başvurusu kabul edilen bekçi adaylarının ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek. Sağlik Kontrolünde ‘Olur’ raporu alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacak.
  • 06
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

    Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağına dair açıklamada, "Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları kılavuzda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.
  • 07
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    En az 167 cm boyunda olmak,

    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    Beden kitle indeksi 18 ile 27 (dahil) arasında olmak.
  • 08
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
  • 09
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • 10
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
  • 11
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  • 12
    Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!

    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.