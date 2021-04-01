Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? 2021 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorusu milyonlarca vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İŞKUR 31 Mart 2021 bekçi alımı ilanını yayınladı. Başvuracak olan adayların en az ilkokul ve ortaokul mezunu olması gerekiyor. İşte İŞKUR Bekçi alımı başvuru ekranı

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bekçi alımı başvuruları İŞKUR'un https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden ve ya ALO 170 hattı üzerinden gerçekleştirilebilir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan bekçi alımı genel başvuru şartları şöyle:

T.C. Vatandaşı olmak,

İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, (Mezuniyet derecesi, ilanlara göre değişebilir)

18 yaşını tamamlamış olmak,

Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımaları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Bekçi alımları İstanbul, Aydın, İzmir, Kocaeli, Denizli, Bursa, Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Manisa, Uşak illerinde olacak.