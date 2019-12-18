Binlerce memur adayı bekçilik başvurusu nereye ve nasıl yapılır sorusuna yanıt ararken bizde sizler için araştırma yaptık ve sorunuza yanıt bulduk. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna katılmak isteyen vatandaşlar bekçilik başvurusunu nereye ve nasıl yapacak? İşte detaylar...
Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için yapılması gereken aşamalar
Bekçi adayları için alım planlamasını İçişleri Bakanlığı illerden gelen talep doğrultusunda sayı belirliyor. Daha sonra bu sayı üzerine Polis Akademisine alım için yetki veriliyor. Polis Akademisi alım yapılacak illeri ve kontenjanları açıklayarak adayların başvurularını alıyor.
İlk Başvuru: İnternet üzerinden ön başvuru yapılır. Alım ilanı çıktığında verilen tarihleri arasında e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
Polis Akademisi tarafından yapılan ilana başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://www.pa.edu.tr/ açıklanacak olan başvuru tarihleri ve başvuru merkezlerine mesai saatleri içerisinde bulunacaklardır. Polis Akademisi sitesinden yani sizlere evrakları teslim edeceğiniz yeri açıklayacaktır.
Ön sağlık aşamasından geçen adaylar için Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşan yazılı sınav yapılıyor. Sınavı MEB gerçekleştiriyor.
Yazılı sınavı da geçen adaylar bir sonraki aşama olan Fiziki Yeterlilik Aşamasına alınır. Burada Polis Akademisi tarafından parkura katılır.
Yukarıdaki aşamaları başarı ile geçen adaylara Sınav esnasında genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir. Yani mülakata katılacaklardır.
Bekçi nasıl olunur bekçi olma şartları
Bekçi alım yönetmeliğinde en az ilkokul mezunları başvurabilir yazıyor ancak devamında bakanlık öğrenim şartını değiştirme hakkına sahiptir. Yani ilkokul yerine en son alımda olduğu gibi lise mezunlarını alabiliyor.
- En az 167 cm boyunda olmak
- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor.
- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamanız gerekiyor.
- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak
- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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