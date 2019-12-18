Binlerce memur adayı bekçilik başvurusu nereye ve nasıl yapılır sorusuna yanıt ararken bizde sizler için araştırma yaptık ve sorunuza yanıt bulduk. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna katılmak isteyen vatandaşlar bekçilik başvurusunu nereye ve nasıl yapacak? İşte detaylar...

Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için yapılması gereken aşamalar

Bekçi adayları için alım planlamasını İçişleri Bakanlığı illerden gelen talep doğrultusunda sayı belirliyor. Daha sonra bu sayı üzerine Polis Akademisine alım için yetki veriliyor. Polis Akademisi alım yapılacak illeri ve kontenjanları açıklayarak adayların başvurularını alıyor.

İlk Başvuru: İnternet üzerinden ön başvuru yapılır. Alım ilanı çıktığında verilen tarihleri arasında e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Polis Akademisi tarafından yapılan ilana başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://www.pa.edu.tr/ açıklanacak olan başvuru tarihleri ve başvuru merkezlerine mesai saatleri içerisinde bulunacaklardır. Polis Akademisi sitesinden yani sizlere evrakları teslim edeceğiniz yeri açıklayacaktır.

Ön sağlık aşamasından geçen adaylar için Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşan yazılı sınav yapılıyor. Sınavı MEB gerçekleştiriyor.

Yazılı sınavı da geçen adaylar bir sonraki aşama olan Fiziki Yeterlilik Aşamasına alınır. Burada Polis Akademisi tarafından parkura katılır.

Yukarıdaki aşamaları başarı ile geçen adaylara Sınav esnasında genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir. Yani mülakata katılacaklardır.

Bekçi nasıl olunur bekçi olma şartları

Bekçi alım yönetmeliğinde en az ilkokul mezunları başvurabilir yazıyor ancak devamında bakanlık öğrenim şartını değiştirme hakkına sahiptir. Yani ilkokul yerine en son alımda olduğu gibi lise mezunlarını alabiliyor.