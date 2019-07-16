Bekçilik sınav soruları açıklandı mı 2019 Bekçilik sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama

Bekçilik sınav soruları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 13 Temmuz'da Ankara, Batman, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta binlerce vatandaşın katılımıyla yazılı sınav gerçekleşti. Şimdi gözler soru kitapçığının açıklanmasında. MEB tarafından yayınlanan soru kitapçığının ardından adaylar puan hesaplaması yapabilecek.



BEKÇİLİK SINAV SORULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınavı soru ve cevapları Polis Akademisi'nin resmi internet sayfası ve ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından 16 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanacak. Sınav soru ve cevap kitapçığına http://odsgm.meb.gov.tr adresinden de ulaşabileceksiniz. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da bulunacak.

BEKÇİLİK SINAV SORULARI 2019

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

2019 bekçilik sınav sonuçları MEB'in yayınladığı takvime göre 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itiraz işlemi ise 2 gün içerisinde yapılmaktadır.

BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bekçilik sınav baraj puanı 50 olarak belirlenmiştir. Bir diğer önemli husus bekçilik sınavlarında yanlışlar doğruları götürmüyor. MEB’ten yapılan duyuruya göre; “Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılıyor. Unutmayın yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.