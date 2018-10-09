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Bekçilik sınavı: 2018 EGM 1. dönem bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Tarih belli oldu

Bekçilik sınavı geçtiğimiz Temmuz ayında tamamlanan başvuru sürecinin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM 2018 1. dönem bekçilik yazı sınav tarihi belli oldu. İşte; bekçilik yazılı sınav tarihi....

09.10.2018 - 22:57 | Güncelleme:

Bekçi adayları, 9 - 23 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan başvuru süreci sonrası bekçilik sınavı tarihini araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü EGM 1. dönem bekçilik yazılı sınav tarihi belli oldu. Peki; bekçilik yazılı sınavı ne zaman? İşte; EGM bekçilik yazılı sınav tarihi... 

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2018 bekçi yazılı sınavı 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınav, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum ve Batman sınav merkezlerinde uygulanacak.

Çoktan seçmeli 5 seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacak olan sınavda adaylara 100 soru sorulacak. Adaylara cevaplamaları için 120 dakika verilecek.

Sınav giriş belgeleri;

Adaylar sınav giriş belgelerini 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

Sınav soruları ve cevapları;

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ekim 2018 tarihinde https://www.pa.edu.tr/ internet adresinden yayımlanacak.

Sınav sonuçları;

Sınav sonuç bilgileri 07 Kasım 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

SINAV KONULARI NELER?

Sınav konuları 2017 - 2018 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşmaktadır.

KONULAR SORU SAYISI
Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20
Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15
Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15
Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15
Matematik (İlköğretim düzeyi) 15
Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20
GENEL TOPLAM 100

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

* Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Say ısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/sorular ın doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayı lı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin ikinci fıkrasın a eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

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