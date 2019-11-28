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HaberlerGündemBekçilik sözlü mülakat sonuçları: Geri sayım başladı! 2019 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklan

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları: Geri sayım başladı! 2019 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü mülakat sonuçları açıklanması ile atamalar da başlayacak. Peki, Bekçilik mülakat sonuçlarıyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi mi?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları

 

2019 Bekçilik sözlü mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ekim ayında sözlü mülakata giren bekçi adayları sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, bekçilik mülakat sözlü sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ekim Cumartesi günü sona eren bekçilik mülakat sonuçlarının Kasım ayı sonuna gelmemiz ile birlikte 1-2 hafta içerisinde açıklanacağı ön görülüyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020?

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

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