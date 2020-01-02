13 Temmuz Cumartesi günü bekçi olabilmek için sınava giren bekçi adayları sık sık polis akademisi "pa.edu.tr" sitesine girerek sınav sonuçlarını sorgulamaktaydı. Peki polis akademisi bir açıklamada bulundu mu? İşte bekçilik sözlü mülakat sonuçları.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 13 Temmuz Cumartesi gerçekleşen Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR 2020?

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

BEKÇİLİK ATAMALARI NASIL OLACAK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.