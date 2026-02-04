'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' başlıyor

Tasavvuf müziğinin seçkin eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan, aynı zamanda hafız kimliğiyle tanınan Bekir Köse’nin sunduğu 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' Ramazan süresince her gece canlı yayınla SHOW TV ekranlarında olacak.

Manevi iklimin en yoğun hissedildiği Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hazırlanan program; alanında uzman isimlerle derinlikli sohbetleri ve kalbe dokunan tasavvuf müziği eserlerini bir araya getiriyor.

Programda İslam’a dair merak edilen kavramlar, gündelik hayatta sıkça karşılaşılan dini meseleler ve izleyicilerden gelen sorular; ayetler ve güvenilir hadisler ışığında, sade ve anlaşılır bir üslupla ele alınacak.

Yalnızca bilgi veren değil; aynı zamanda gönüllere dokunarak, düşündüren samimiyet ve içtenlikle şekillenen 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' Ramazan ayı boyunca canlı yayınla saat 00.15’te SHOW TV’de.