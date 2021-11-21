Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

"Bekle kızım, ben de geliyorum" dedi, bir yıl sonra yaşama veda etti

Samsun'un Bafra ilçesinde geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden hemşire Meral Arbağ'ın (42) cenazesinde, "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyen babası Burhan Taş (68) yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

DHA

Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan iki çocuk annesi Meral hemşire, koronavirüs nedeniyle 1 ay tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık 2020 günü hayatını kaybetti.

Meral hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törende kızının tabutunun başında, "Bekle beni kızım, ben de geliyorum" diyen baba Burhan Taş, yaklaşık 1 yıl sonra 14 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede kızıyla aynı kaderi yaşayıp, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Burhan Taş'ın cenazesi yarın ikindi vakti kılınacak namaz sonrası ilçede toprağa verilecek. Babasının ölüm haberiyle yıkıldıklarını söyleyen Avukat Mustafa Taş, "Babam kızına kavuştu, inşallah orada mutludurlar" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
YAŞAM Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
SON DAKİKA: 20 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne? Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgula
YAŞAM 20 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Etrafı çitlerle çevrildi... Ona ceset çiçeği diyorlar! - Haberler
YAŞAM Etrafı çitlerle çevrildi... Ona ceset çiçeği ...
31 YIL SONRA! Son dakika haberleri: Van Gölü'nden çıkan müthiş hikaye...
YAŞAM 1990'da kaybolmuştu... Daldıkları yerde buldular
Plaj definecileri iş başında
YAŞAM Yer: Antalya... Dedektörle arıyorlar
Lübnan'da Osmanlı dönemine ait su kanalı keşfedildi
YAŞAM Lübnan'da keşfedildi! Osmanlı dönemine ait
Ağaç kovuğunda bulundu... Sincap Alvin çay içiyor, cips yiyor
YAŞAM Ağaç kovuğunda bulundu... Çay içiyor, cips yiyor
Sıcaklık 1 derece artarsa dünyaya dişi gelecekler
YAŞAM Sıcaklık 1 derece artarsa dünyaya dişi gelecekler
Atatürk'ün fotoğrafını çelikten heykele taşıdı
YAŞAM 6 ayda tamamlandı... Bir tane daha olmayacak
Hortumu kesilen fil yavrusu enfeksiyona yenik düştü
YAŞAM Hortumu kesilen fil yavrusundan üzücü haber

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.