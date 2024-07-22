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        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor

        Türkiye'yi etkisi altına alan bunaltan sıcaklıklarla ilgili beklenen haber geldi. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru özellikle iç kesimlerde 7-8 derece düşecek ve yağışlı hava hakim olacak. Tahminlere göre İstanbul'da da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:51
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        Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonuna doğru özellikle iç kesimlerde 7-8 derece düşecek ve yağışlı hava hakim olacak.

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        AA'da yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        Yurtta mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren azalacağına işaret eden Özdemirci, "Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor.

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        Ancak sıcaklıklar, özellikle iç kesimlerde mevsim normallerine düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise iç kesimlerde biraz daha düşecek ve önümüzdeki günlerde şu anda yaşadığımız sıcaklıklardan daha düşük sıcaklıklar göreceğiz." diye konuştu.

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        Özdemirci, İç Anadolu Bölgesi'nde 35-36 derece seyreden sıcaklıkların çarşambadan itibaren 32 ve cumartesi gününden sonra 28-29 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

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        Sıcaklık düşüşünün özellikle yurdun iç kesimlerinde yaşanacağını vurgulayan Özdemirci, sahil kesimlerinde sıcaklıkların sadece 1-2 derece azalacağını bildirdi.

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        Yarın Marmara'nın batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklarla sağanak beklendiğini anlatan Özdemirci, şunları kaydetti:

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        "Çarşamba günü sağanağın etki alanı genişleyecek, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi genelinde, Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Öte yandan Aydın ve Denizli'de 42-43, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde olacak."

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        İstanbul'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, 3 gün boyunca sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 arasında seyredeceğini söyledi.

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        Ankara'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını ve yağış beklentisinin olmadığını kaydeden Özdemirci, "Çarşamba günü özellikle merkez ve doğu ilçelerinde yağış beklentimiz var. Perşembe günü yağışlı, 21-33 derece sıcaklık bekliyoruz." dedi.

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        Özdemirci, İzmir'de 3 gün boyunca sağanak beklenmediğini, sıcaklıkların 36-38 derecelerde seyredeceğini ifade etti.

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