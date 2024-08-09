Beklenen oldu, Merkür Retrosu başladı... Merkür Retrosu'ndan kim nasıl etkilenecek?

'Merkür gerçekten geriliyor mu', 'Yörüngede geri gidiyor gibi görünse de aslında bu bir yanılsama' gibi tartışmalara hiç girmiyoruz çünkü bu tartışmaları kozmologlar sık sık yapıyor. Biz hemen her ortamda kulağımıza çalınan retronun beklenen etkilerine bakacağız.