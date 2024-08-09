Beklenen oldu, Merkür Retrosu başladı... Merkür Retrosu'ndan kim nasıl etkilenecek?
Astroloji meraklıları için retro dönemlerindeki eylem planları oldukça önemlidir. Bir sene içerisinde 3 ya da 4 kez yaşanan Merkür Retrosu'nun bu seferki hareketi 4 Ağustos'ta başladı, 29 Ağustos'a kadar da devam etmesi bekleniyor. Peki nedir bu Merkür Retrosu? Kimi nasıl etkiliyor?
Merkür gezegeninin hareketinin yavaşlamasına retro diyoruz. Gezegenlerin hareketlerinin dünyada akıp giden hayatın içinde en küçük birimlere kadar etkili olduğuna inananlar için Merkür Retrosu'nun nasıl etkileyeceğini bilmek oldukça önemli. Retronun aileden işe, aşktan seyahate kadar pek çok alanda etkili olması bekleniyor.
'Merkür gerçekten geriliyor mu', 'Yörüngede geri gidiyor gibi görünse de aslında bu bir yanılsama' gibi tartışmalara hiç girmiyoruz çünkü bu tartışmaları kozmologlar sık sık yapıyor. Biz hemen her ortamda kulağımıza çalınan retronun beklenen etkilerine bakacağız.
MERKÜR RETROSU ETKİSİ VE KAÇINILMASI GEREKENLER...
Merkür retroya girince yavaşlayacak bu yavaşlama hayatınıza da yansıyacak. Merkür Retrosu'nun sihirli kelimesi sabır olacak gibi görünüyor... Retro, 5-15 Ağustos arasında Başak burçlarını, 15-30 Ağustos arasında Aslan burçlarını etkileyecek.
Merkür genellikle iletişim ve ulaşım konularında temsilci bir gezegendir. Yani birileriyle iletişim problemleri yaşamak, seyahate çıkarken sorunlar yaşamak ya da seyahatin gecikmesi ile ilgili konusunda aksamalar olabilir. Aynı zamanda ticari faaliyetler de yavaşlayabilir.
Merkür Retrosu süresince kritik kararlar almaktan kaçınılması önerilir. Gezegenin gerilemesi bitmeden yeni kararlar alınmamalı, yeni ilişkilere başlamamalı, yeni işler kurmaya meyilli olunmamalı...
Yine retro süresinde ekonomik harcamalar yapmaktan kaçınmakta da fayda var. Yeni bi bilgisayar, cep telefonu ya da bunun gibi bir teknolojik aleti almayıp elinizde olanları da dikkatle kullanmalısınız. Retro sürecinde elektronik ev eşyalarının bozulması beklenen konular arasında.
Merkür Retrosu kısa süreli öfke krizlerine, fevri hareketler sergilemeye, sonrasında pişman olabileceğiniz çıkışlar zemin hazırlayabiir. On düşünüp bir konuşmaya, cevap vermeden önce sakinleşmeye gayret etmelisiniz.
Eski sevgililerin geri dönme mevsimi geldi... Merkür retroya girip gerilemeye başlayınca eski sevgililer de gittikleri gibi tıpış tıpış dönmeye başlarç Ancak bu dönüşlerin kalıcı olmayacağını, geçerken uğrayan dönüşler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.
Merkür Retrosu yaşanan tutulmanın etkisiyle rasyonel düşünme kabiliyetimizi zayıflatıp ayağımızı yorgandan taşırmaya neden olabilir. Gereksiz harcamalar, borçlanmalar ve parayı yettirememeler retronun rutinlerindendir. Bu dönemde yapacağınız harcamaların öncesinde "Benim buna ihtiyacım var mı" diye sormaya gayret edin.
Küçük dalgınlıklardan büyük unutkanlıklara uzanan bir terslikler dönemi bu dönem. Özellikle iş hayatınızda her işinizi teslim etmeden önce iki kere kontrol etmenizde fayda var. Retro tamamen bitene kadar not almayı da deneyebilirsiniz...
Retroda sizin için faydalı olacak başlıca şey sizin de geride kalanlarla iletişim kurmayı denemeniz olacaktır. Şöyle ki, retro dönemleri eskide kalan dostlukları hatırlamak, onları arayıp sormak, uzun süredir ihmal edip vakit ayıramadıklarınızın kapısını çalmak ve arayı yumuşatmak için iyi bir fırsat verir...
Ancak bunun tam tersi olarak yeni aşk kııvlcımlarını, yeni ilişkileri, söz, nişan, evlilik kararlarını retro sonrasına bırakmak daha iyi olur. Bu süreci sabırla geçirelim, Merkür Retrosu bitince istediğimiz aşka yelken açabiliriz...