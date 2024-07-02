Beko 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri' arasına girdi

2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Beko, TIME dergisi ve istatistik kuruluşu Statista iş birliğinde yayımlanan “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2024” listesinde 500 şirket arasında 44’üncü, sektöründe ise 1’inci sırada yer aldı. Yapılan açıklamaya göre, Beko, Türkiye’den bu listeye girme başarısını gösteren tek şirket oldu.

TIME dergisi ve Statista’nın “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2024” listesi 30'dan fazla ülkeden 5 bini aşkın şirketin karbon emisyonu, sürdürülebilirlik hedef ve girişimlerine bağlılık, iş güvenliği, çalışan bağlılığı ve uluslararası raporlama standartlarına uyum gibi sürdürülebilirlik yönetimi ve şeffaflığına ilişkin 20'den fazla temel performans göstergesine göre değerlendirilmesiyle oluşturuldu.

Endeks, sürdürülebilirlik bir gelecek için çalışmalarıyla fark yaratan ilk 500 şirketi Karbon Saydamlık Projesi (CDP) puanları ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) ve İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) standartlarına uyum gibi göstergeleri de göz önüne alarak sıralıyor. 'HEDEF KARBON İZİNİ AZALTMAK' Konuya ilişkin konuşan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, "İklim krizinin etkilerini her geçen yıl daha da şiddetli bir şekilde hissetmeye devam ediyoruz. 2023 yılı dünya tarihinin açık ara en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları 2024 yılının yüzde 99 ihtimalle en sıcak beş yıl arasında yer alacağını öngörüyor. İklim krizi kaynaklı yaşadığımız aşırı hava olayları karbonsuzlaşma konusunda hızlı ve somut adımlar atmamız gerektiğini bizlere bir kere daha hatırlatıyor. Beko olarak sektörümüzü hızla karbonsuzlaştırmak en büyük sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bunu gerçekleştirirken de işimizi sağlıklı bir şekilde büyütmek ve gezegenimizi korumak zorundayız" dedi.