Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.747,61 %0,62
        DOLAR 32,8109 %-0,12
        EURO 35,1322 %-0,28
        GRAM ALTIN 2.466,33 %0,35
        FAİZ 41,63 %-0,50
        GÜMÜŞ GRAM 31,21 %1,97
        BITCOIN 61.378,00 %-0,07
        GBP/TRY 41,5079 %-0,27
        EUR/USD 1,0695 %-0,08
        BRENT 86,60 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 4.032,76 %0,36
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Beko 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri' arasına girdi - İş-Yaşam Haberleri

        Beko 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri' arasına girdi

        TIME dergisinin ilk kez yayımladığı "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri" listesine giren Beko, 500 şirketin sıralandığı endekste 44'üncü, sektöründe ise 1'inci sırada yer aldı ve Türkiye'den bu listeye giren tek şirket oldu. Konuya ilişkin konuşan Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Üretim ve Ar-Ge başta olmak üzere tüm süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya, yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü artırmaya odaklanıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için attığımız bu adımların yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada ekonomik fayda sağlamayı, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında pozitif etki yaratmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        'En sürdürülebilir şirketler' arasına girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Beko, TIME dergisi ve istatistik kuruluşu Statista iş birliğinde yayımlanan “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2024” listesinde 500 şirket arasında 44’üncü, sektöründe ise 1’inci sırada yer aldı. Yapılan açıklamaya göre, Beko, Türkiye’den bu listeye girme başarısını gösteren tek şirket oldu.

        TIME dergisi ve Statista’nın “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2024” listesi 30'dan fazla ülkeden 5 bini aşkın şirketin karbon emisyonu, sürdürülebilirlik hedef ve girişimlerine bağlılık, iş güvenliği, çalışan bağlılığı ve uluslararası raporlama standartlarına uyum gibi sürdürülebilirlik yönetimi ve şeffaflığına ilişkin 20'den fazla temel performans göstergesine göre değerlendirilmesiyle oluşturuldu.

        Endeks, sürdürülebilirlik bir gelecek için çalışmalarıyla fark yaratan ilk 500 şirketi Karbon Saydamlık Projesi (CDP) puanları ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) ve İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) standartlarına uyum gibi göstergeleri de göz önüne alarak sıralıyor.

        'HEDEF KARBON İZİNİ AZALTMAK'

        Konuya ilişkin konuşan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, "İklim krizinin etkilerini her geçen yıl daha da şiddetli bir şekilde hissetmeye devam ediyoruz. 2023 yılı dünya tarihinin açık ara en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları 2024 yılının yüzde 99 ihtimalle en sıcak beş yıl arasında yer alacağını öngörüyor. İklim krizi kaynaklı yaşadığımız aşırı hava olayları karbonsuzlaşma konusunda hızlı ve somut adımlar atmamız gerektiğini bizlere bir kere daha hatırlatıyor. Beko olarak sektörümüzü hızla karbonsuzlaştırmak en büyük sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bunu gerçekleştirirken de işimizi sağlıklı bir şekilde büyütmek ve gezegenimizi korumak zorundayız" dedi.

        Üretim ve Ar-Ge başta olmak üzere tüm süreçlerde karbon ayak izini azaltmaya, yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmaya odaklandıklarını kaydeden Bulgurlu, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için attığımız bu adımların yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada ekonomik fayda sağlamayı, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında pozitif etki yaratmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım, kurum kültürümüzün ve iş modelimizin temelini oluşturuyor. Sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızın dünyanın önde gelen kurumları tarafından takdir edilmesi de doğru yolda olduğumuzun önemli bir göstergesi. Bu kapsamda TIME dergisinin ‘Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2024’ listesinde tek Türk şirketi olarak yer almanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Hollanda'da aşırı sağ hükümeti kuruldu
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        Beton pompası kırıldı! Feci ölüm!
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Kayseri'de çocuğa cinsel istismar gerginliği: Provokatif eylemlere 474 gözaltı
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Emin 12 yaşındaydı... Aynı yönde dehşet: 3 ölü!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        Astım araştırmalarında yeni buluş! Tedavi değişebilir
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı