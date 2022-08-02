Tarihi caminin avlusunda yıllara meydan okuyor! 0:00 / 0:00

İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan Bektutiye Camii avlusunda bulunan asırlık çınar ağacı heybetli görüntüsü ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

İHA'nın haberine göre mahalle esnafından 65 yaşındaki Mehmet Babaoğlu, "Ben bu mahallede doğup büyüdüm. Büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla tahminen 170-180 yıllık civarında çınar ağacı. Asırlık çınar ağacı, caminin avlusunda gölgelik yapıyor, camiye ayrı bir güzellik katıyor. Burası çınar ağacı ve tarihi camisi ile görülmesi gereken bir yer. Buraya yurt dışından da misafirler geliyor ziyaret için" dedi.

Ahmet Yardımcıoğlu ise, "Tarihi camimizin yanında bulunan çınar ağacımızın korunmaya alınması lazım. Çınarın gövdesi 6 metre kalınlığında. Yaklaşık 4 kişiyle ancak sarabiliyoruz. Ağaç hem koruma altına alınmalı. Buranın ilgiye çok ihtiyacı var. Koruma altına alarak çınara zarar vermelerini engellemeliyiz" ifadesini kullandı.