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        Haberler Dünya Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Sınırlarımıza girilmezse nükleer silah kullanmayacağız | Dış Haberler

        Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Sınırlarımıza girilmezse nükleer silah kullanmayacağız

        Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, çevre ülkeler Belarus sınırlarına girmediği sürece nükleer silah kullanmayacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:55
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        Nükleer silah kullanma koşulu ne?
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        Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus devlet televizyonu Rossiya kanalına verdiği röportajda, ülkede bulunan nükleer silahları kullanmak için "kırmızı düğmeye" basmaya hazır olup olmadığı sorusunu cevapladı.

        Nükleer silahlarla ilgili olarak her tarafta "kırmızı düğmeye" zaten basıldığını söyleyen Lukaşenko, "Belarus ve Rusya çevresi boyunca bu kırmızı düğmelere çoktan basıldı. Geriye kalan tek şey 'en kırmızı' olana basmak." dedi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu tür kararları alırken, ahlaki olarak bunun hakkında konuşmalarının uygun olmayacağını vurgulayan Lukaşenko, "Belarus'ta taktik nükleer silahlar ortaya çıktığında, onlara (dışardaki rakiplerimize) doğrudan söyledim: Siz devlet sınırlarımıza adım atana kadar hiçbir silah kullanmayacağız. Burası Belarus-Rusya Birlik Devleti sınırıdır." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Belarus
        #nükleer silah
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