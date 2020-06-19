DHA

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun en büyük rakibi olarak gösterilen eski bankacı Viktor Babariko'nun gözaltına alındığı bildirildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre Babariko, adaylık için gerekli imza sayısına ulaşmak için çalışma yürüttüğü sırada, imza toplama süresinin bitimine bir gün kala oğluyla birlikte gözaltına alındı. Babariko'nun, eskiden yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Belgazprom bankasına yönelik vergi kaçakçılığı ve kara para aklama davasında "tanıklar üzerinde baskı kurduğu" şüphesiyle ilgili ifadesinin alınacağı, ünlü muhalefet liderinin evinde arama yapıldığı ifade edildi.

ÜNLÜ MUHALİF CEZAEVİNDE ELİNİ KESTİ

Öte yandan cezaevinde bulunan ünlü muhalif Pavel Severinets'in, hapishane şartlarını protesto etmek için elini kestiği bildirildi. Severinet'in, kişisel eşyalarının kendisine verilmediğini ve cezaevinde suların akmadığını öne sürdüğü belirtildi.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI BM'YE BAŞVURDU

Belarus'ta seçim kampanyalarının sürdüğü son 1,5 ayda muhalefet adaylarının gösterilerine katılan çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bazı muhaliflere de idari cezaya çarptırıldı.

Lukaşenko'nun seçim öncesi muhalefet üzerinde baskı kurduğunu savunan Vesna adlı insan hakları örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne başvurarak, ülkede adil seçimlerin yapılabilmesi için destek talebinde bulundu.

Belarus'ta 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, gelecek seçimlerde altıncı kez aday olmaya hazırlanıyor.