Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düştüğü bildirildi

Ukrayna'nın S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füzenin Belarus hava savunma sistemi tarafından vurularak düşürüldüğü öne sürüldü. Olay yerinde incelemeler sürerken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düştüğü bildirildi
AA

Ukrayna'dan Belarus topraklarına, S-300 hava savunma füze sistemine ait roket parçalarının düştüğü bildirildi.

Belta haber ajansına göre, saat 10.00 ile 11.00 arasında Belarus topraklarına Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürülen S-300 sistemine ait roket parçaları düştü.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, konuyla ilgili hemen bilgilendirilirken, Belarus Savunma Bakanlığı ve Belarus Soruşturma Komitesi mensubu uzmanlardan oluşan bir grup olay yerinde çalışmalara başladı.

Olayda, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’dan S-300 hava savunma füze sisteminden fırlatılan roketin Belarus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtilerek, roket parçalarının Brest şehrindeki İvanovo bölgesinde Gorbaha köyü yakınında bir tarlaya düştüğü ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Ukrayna’nın Minsk Büyükelçisi İgor Kizim’in bakanlığa çağrılarak, Ukrayna topraklarından Belarus topraklarına S-300 sisteminden roket fırlatılmasının sert bir şekilde protesto edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Belarus tarafı, roket fırlatılması hakkında derhal kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini, sorumluların cezalandırılmasını ve gelecekte feci sonuçlara yol açabilecek bu tür olayların önlenmesi için kapsamlı önlemler alınmasını talep etti." ifadesine yer verildi.

Fotoğraf: AA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Netanyahu başbakanlığındaki yeni İsrail hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı
DÜNYA Netanyahu Meclis'ten güvenoyu aldı
Netanyahu, muhalif siyasetçileri Fransa'ya benzetti
DÜNYA Netanyahu, muhalif siyasetçileri Fransa'ya benzetti
Google güvenliği artırmak için bazı siteleri engelleyeceğini duyurdu
DÜNYA Google güvenliği artırmak için bazı siteleri ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü
NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!
DÜNYA NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay ...
ABD'de 65 kişiyi öldüren kar fırtınasında Biden'ın tatili gündem oldu
DÜNYA ABD'de Biden'ın tatili gündem oldu
Kölelerine senelerce işkence etti: Tavan arasında yaşanan korkunç olaylar bugün bile unutulmadı
DÜNYA Kölelerine senelerce işkence etmiş!
Türkiye - ABD ilişkilerinde 2022'de ne oldu, 2023'te beklentiler ne yönde?
DÜNYA Türkiye - ABD ilişkilerinde 2023 beklentileri
Ukrayna'da pek çok kentte patlama sesleri
DÜNYA Ukrayna'da patlama sesleri
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan mesajı: Meclisimizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.