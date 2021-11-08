Düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırına ulaştı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Belarus Devlet Sınır Komitesi, eşyalarıyla birlikte çok sayıda düzensiz göçmenin ülkede Polonya sınırına giden yolda ilerlediğini bildirdi.

Belta haber ajansına göre, Komiteden yapılan açıklamada, Belarus tarafının uluslararası iletişim kanallarının sorunsuz şekilde işlemesi ve kara yolunda hareket eden mültecilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Polonya sınır muhafızları binlerce göçmeni Belarus sınırına nasıl zorladıklarını rapor ettiler. Polonyalı yetkililerin kayıtsızlığı ve insanlık dışı tutumu, mültecileri benzer umutsuzluk adımı atmaya teşvik etti." ifadeleri kullanıldı.

Belarus’ta Ağustos 2020’de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış, seçimleri mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı. Seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle muhalif kesimler ülkede bir süre protesto eylemleri düzenlemişti.

Avrupa Birliği (AB) Lukaşenko’nun kazandığı seçimleri tanımayarak, Lukaşenko’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve devlet kuruluşuna yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Lukaşenko 6 Temmuz’da yaptığı konuşmada, Belarus’un AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumlarından sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

"BİZ, HİÇ KİMSEYİ TUTMAYACAĞIZ"

Avrupa’ya gitmek üzere Belarus’a gelen mültecileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus’tan gelen mülteciler için ‘yerleşim yeri’ hale geleceğimizi düşünenler yanılıyorlar. Biz, hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa’ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen göçmenleri AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

Öte yandan Litvanya İçişleri Bakanı, ordu birliklerinin Polonya-Belarus sınırına taşındığını söyledi.