Çakır, Atatürk Meydanı'nı, "tarih profesörü olan ve Türkleri çok seven" eski Belediye Başkanı Neven'in burada yaşayan Türklere jest yapıp hediye ettiğini belirtti. Meydanın peyzaj düzenlemesi için belediyeye proje sunulduğunu ifade eden Çakır, Belçika'da çoğu yerde rastlanmazken bu meydanda ezan sesinin dışarı verildiğini söyledi.