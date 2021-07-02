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Belçika - İtalya CANLI YAYIN

EURO 2020 çeyrek finalinde Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor. Dev maçın canlı aktarımı HTSPOR'da

Belçika - İtalya CANLI YAYIN

EURO 2020 çeyrek finalinde Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor.

STAT: Allianz Arena
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Slavko Vincic

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, T.Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku
TEKNİK DİREKTÖR: Roberto Martinez

İTALYA: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne
TEKNİK DİREKTÖR: Roberto Mancini

NASIL GELDİLER?

Belçika, B Grubu'nda Danimarka'nın önünde lider olarak turlarken son 16'da da Portekiz'i 1-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale yükseldi. İtalya ise Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nu zirvede tamamlarken Avusturya'yı uzatmalara giden maçta 2-1 devirerek son 8'e kaldı.

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