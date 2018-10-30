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Belçika: Muhbirlik yapanların suç işlemesine göz yumulacak!

Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi için muhbirlik yapanların suç işlemesine göz yumulacağını açıkladı.

30.10.2018 - 11:32 | Güncelleme: İHA

Adalet Bakanı Koen Geens, Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi için "Muhbirlik yapanlar suç işledikleri zaman ceza almayacaklar" dedi. Devletin, terörle mücadele kapsamında, birçok kamu kurum ve kuruluşunda yeni bir yapılanma oluşturduğu ortaya çıktı. Buna göre, tüm kurum ve kuruluşlarda, terörle mücadele amacıyla yürütülecek işlemlerin tanık koruma yasası kapsamına alınacağı belirtilerek muhbirlik yapan bir kamu çalışanının devlet koruması altına alınacağı aktarıldı. Konu hakkında açıklamada bulunan Adalet Bakanı Koen Geens, "Muhbirlik yapanlar kesinlikle Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi elemanı değildir. Muhbirlik yapanlar sıradan insanlar olmakta olup Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi'ne bilgi verenler olmakta" dedi.

Terörle mücadele için vazgeçilmez bir araç olan muhbirlerin, görevleri esnasında suç işleyebileceklerini dikkat çeken Geens, "Muhbirler suç işlemeden önce Belçika Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nden izin almaları gerekecek. Muhbirlerin esas görevleri bilgi vermektir. Muhbirlerin bilgi aktaran sıradan insanların olduğunu unutmamak lazım. Muhbir aldığı görev için gerekliyse ve suçun amacına orantılı olması gerekiyorsa, cezasızlıkla suç işlemesine izin verilecektir. Bilgi verenler de asla ‘öldürme yetkisi’ almazlar, herhangi birinin fiziksel bütünlüğünü etkilemezler. Üç sulh hakimi bulunan bir denetim komitesi, suçun işlenebilmesi için yeşil ışığı önceden vermelidir" şeklinde konuştu.

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