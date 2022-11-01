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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki kozu Batshuayi!

Fenerbahçe'nin sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, attığı gollerle Avrupa'da da adından söz ettirirken, Dünya Kupası öncesi Belçika Milli Takımı'nın en büyük gol umudu oldu... İşte o flaş gelişmenin detayları...

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  • Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki kozu Batshuayi!

    Fenerbahçe'nin sezon başında Chelsea'den transfer ettiği Michy Batshuayi, kısa süre içinde sergilediği performansla taraftarları kendisine hayran bıraktı.

     
  • Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki kozu Batshuayi!

    Belçikalı yıldız, 11 resmi maçta 8 gol kaydederken, tecrübeli futbolcunun bu başarısı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

     
  • Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki kozu Batshuayi!

    Fenerbahçe'nin yanı sıra Belçika Milli Takımı'nın da önemli bir parçası olan Batshuayi, Inter'de forma giyen vatandaşı Romelu Lukaku'nun bir kez daha sakatlanmasının ardından milli takımı için Dünya Kupası öncesi en kritik isim haline geldi. 

     
  • Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki kozu Batshuayi!

    29 yaşındaki forvet, Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez'in hücumda en güvendiği isimlerin başında gelirken, Louis Openda ile birlikte Katar'da Belçika'nın en büyük gol umudu olacak. 
  • Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki kozu Batshuayi!

    NOTTINGHAM BİN PİŞMAN! 

    Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberde ise Batshuayi'nin Fenerbahçe'de sergilediği performansa dikkat çekildi.
  • Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki kozu Batshuayi!

    Belçikalı futbolcunun attığı gollerle sarı-lacivertli takımı zirvede tuttuğuna yer verilirken, sezon başı evrakları yetiştiremediği için Batshuayi transferini gerçekleştiremeyen Nottingham Forest'ın büyük pişmanlık yaşadığı belirtildi. 
  • Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki kozu Batshuayi!

    Haberde Forest'ın Premier Lig'de düşme hattında yer almasına dikkat çekilerek, Batshuayi için, "Forest'ın kaybı, Fenerbahçe'nin kazancı" ifadeleri kullanıldı.

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