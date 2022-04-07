Aceleci Belçim! 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İki yıldır İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile birliktelik yaşayan Belçim Bilgin, önceki akşam Ulus'ta görüntülendi. Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Bilgin, basın mensuplarıyla sohbet etti.

"ARAÇTAKİLERİ BEKLETMEK İSTEMİYORUM"

Ünlü oyuncu, "Arkadaşlar iyi akşamlar. Burada arkadaşlarımla güzel vakit geçirdik. Sizinle tatlı tatlı konuştum ama araçta bekleyenler var. Onları bekletmek istemiyorum. İyi akşamlar.” dedikten sonra otomobiline binerek, hızla oradan uzaklaştı.

"KALBİMİN SAHİBİNİN ANAHTARI"

Belçim Bilgin, geçtiğimiz hafta da gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmemişti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Bilgin, boynuna taktığı anahtar şeklindeki kolye ile alakalı konuşmuştu.

Alfredo Di Blasio ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, "Kalbimin sahibinin anahtarı var, bu anahtarın da sahibi var. İlişkimiz de gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

12 YILLIK EVLİLİĞİN ARDINDAN YENİ AŞK

Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin, 12 yıllık evliliklerini 2018 yılında dostça bitirmişti. Bilgin, boşanmasının ardından yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşamaya başlamıştı.