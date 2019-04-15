Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti. İtiraz süreci devam eden İstanbul'da ve 2 Haziran 2019'da seçim yenileme kararı alınan ilçeler dışında; büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları belirlendi.

Seçilen 30’u büyükşehir 81 il, 922 ilçe ve 386 beldede bin 389 belediye başkanı mazbatalarını alıp, bir bir göreve başlarken; vatandaşlar belediye başkanı maaşlarını araştırıyor. Yeni seçilen belediye başkanları ne kadar maaş alacak? Belediye başkanı maaşı 2019 yılında kaç TL? İşte detaylar...

BELEDİYE BAŞKANI MAAŞLARI NE KADAR?

Belediye başkanlarının maaşları ile belediye meclis üyelerinin özlük hakları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile düzenleniyor. Kanuna göre, belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Örneğin, yasada nüfusu 2 milyonun üzerinde olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlarının maaşları 230.000 gösterge ile belirleniyor.

2015 yılından itibaren bütçe kanunlarıyla yapılan 2280 ilave ile 232.280 gösterge üzerinden brüt maaşları hesaplanıyor. Gösterge rakamları, her 6 ayda bir artırılan memur maaş katsayısıyla çarpılarak brüt maaş bulunuyor. Bu rakamdan öncelikle yüzde 5 oranında genel sağlık sigortası (GSS) primi ile yüzde 9 oranında maluliyet, yaşlılık, ölüm (MYÖ) sigortası primi kesiliyor. Kalan tutar üzerinden damga vergisi ve gelir vergisi düşülüyor. Gelir vergisi oranı yılın ilk aylarında yüzde 15 olarak başlıyor. İlerleyen aylarda, matrahtaki artışa bağlı olarak önce yüzde 20, sonra sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 35 oranına kadar çıkıyor.

Nüfusu 2 milyonun üzerindeki büyükşehir belediye başkanları nisan ayında yüzde 20 oranında gelir vergisi ödeyecekler. Prim ve vergiler düşüldükten sonra 24 bin lira maaş alacaklar. Evli, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına bağlı olarak ayrıca aile yardımı ve asgari geçim indirimiyle ele geçen tutar artabiliyor.

Vergi oranı arttıkça ilerleyen aylarda ele geçen maaşları azalıyor. Örneğin haziran ayında yüzde 27 oranındaki vergi dilimine girince aile yardımı hariç net maaşları 21 bin 649 liraya gerileyecek. Belediye başkanlarının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde maaşları kesilmiyor.

YERLEŞİM YERİ NÜFUSLARINA GÖRE BELEDİYE BAŞKANI MAAŞLARI

Belediye başkanlarının maaşları ne olacak? Yerleşim yeri nüfusuna göre başkanların nisan ayı maaşları (TL) 2.0001'den fazla 24.068 1.000.001-2.000.000 19.929 500.001-1.000.000 16.351 250.001-500.000 arası 14.214 100.001-250.000 12.014 50.001-100.000 10.363 10.001-50.000 8.163 10.000'e kadar 7.063

4/C STATÜSÜNDE SİGORTA

Belediye başkanları daha önce hangi statüde olurlarsa olsunlar seçildikten sonra sosyal güvenlik primleri devlet memurları gibi 4/C üzerinden yatırılıyor. Önceden SSK’lı da BAĞ-KUR’lu da olsalar Emekli Sandığı’na tabi oluyorlar. Belediye başkanları görevde iken devlet memurlarına sağlanan doğum yardımı ve ölüm yardımı haklarından da yararlanabiliyorlar.