"Belediyelerin konser harcamaları" araştırılsın talebi

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere büyükşehir belediyelerinin Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenledikleri konserlerde yapılan masrafların gündemi meşgul ettiğini ve sıkça tartışıldığını söyledi.

TÜM BELEDİYELER ARAŞTIRILSIN ÖNERİSİ

Kendisinin de kesintisiz olarak 25 yıl belediye başkanlığı yaptığına işaret eden Kocamaz, "Gelin önerimize destek verin ve mevcut belediyeler ile geçmiş dönemlerdeki, parti ayrımı yapmaksızın tüm il ve ilçe belediyelerinin yaptığı ihaleleri, kaynaklarını nasıl ve nerelere harcadıklarını, har vurup harman savurup savurmadıklarını, konserler de dahil olmak üzere araştıralım." ifadelerini kullandı.

REKLAM "BU HARCAMALAR KESİN KRİTERLERE BAĞLANSIN" Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, gereksiz organizasyonlara ve etkinliklere ayrılan bütçelerin halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak projelere yönlendirilmesi gerektiğini; bu harcamaların kesin kriterlere bağlanması ve halkın vergileriyle oluşturulan bütçelerin keyfi şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi. DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, "Kayyumların bu zaman zarfında neler yaptığının, hangi yolsuzluğa, hangi rüşvete bulaşıp yasa dışı kaynak aktarımına katılıp katılmadıklarının da araştırılmasını öneriyoruz." dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İYİ Parti'nin önerisini desteklediklerini belirterek, CHP'li belediyelerin halkın kaynaklarını halkın ihtiyaçlarına yönlendirdiğini söyledi. İktidarın yerel yönetim politikalarına yönelik eleştirilerde bulunan Kış, "2019 yerel seçimlerinde AKP ve MHP'nin yönetiminden kazandığımız belediyelerde, halkımız CHP'li belediye başkanlarına fırsat vererek farklı bir yönetim anlayışının da mümkün olduğunu gösterdi. Belediyelerimiz ilk günden itibaren israfa 'dur' dedi. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve halk odaklı hizmet anlayışıyla, AKP'nin yıllarca süregelen belediyecilik anlayışını tersine çevirdi." ifadelerini kullandı.

REKLAM "GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE KONU YARGIYA TAŞINACAK" AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere yönelik incelemelerin sürdüğünü anımsatarak, gerek görülmesi halinde konunun yargıya taşınacağını vurguladı. AK Partili belediyelerin halkın refahı ve mutluluğu için çalıştığını; CHP'li belediyelerin ise halkın gerçek ihtiyaçlarını görmezden gelerek gösterişli organizasyonlarıyla şov yaptığını söyleyen Demir, şunları kaydetti:

"İBB 2021'den bu yana düzenlenen eğlencelere tam 6 milyar lira para harcadı. 29 Ekim hepimizin bayramı, hepimizin onuru ve gururudur. Siz 29 Ekim için 840 milyon lira parayı nasıl harcarsınız? İnsanlar İETT'ye binmek için bilet bulamazken siz 840 milyonu nasıl, kime, niçin, hangi gerekçeyle harcarsınız? ABB de 69 milyon lirayı bir konserde harcıyor. PR için bir yılda harcadığınız para sadece 1 milyar lira."

ÖNERİLER KABUL EDİLMEDİ Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre ise iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alındı; bazı uluslararası anlaşmalar ise ikinci ve üçüncü sıraya alındı.

REKLAM Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın, Ekonomik ve Sosyal Konsey Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi. TBMM Genel Kurulunda, "Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önleyerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi de yapıldı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, komisyonun 21 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği ilk toplantılarında, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapacaklarını belirtti. Öte yandan, TBMM ve Sayıştay Başkanlığının 2023 yılı dış denetim raporları inceleme sonuçları da Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Daha sonra Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.