Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!

Asfalt hırsızları! Belediyeye ait 25 tonluk malzemeyi çaldılar Samsun'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık gerçekleşti. Olayda belediyeye ait asfalt yapımında kullanılan 25 ton bitüm malzemesi ile 8 metreküp çakıl çalındı. Yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Asfalt Plenti Tesisi'nden 25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakılı çalan 9 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalar Asfalt Plenti Tesisi'nden hırsızlık iddiası ile ilgili şikayetiyle çalışma başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda 4 kişiyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

REKLAM ÇOK SAYIDA SİLAH DA ELE GEÇİRİLDİ Operasyonun devamında malzemelerin çalınmasını organize eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı.

25 ton bitüm malzemesi ve 8 metreküp çakılı çaldığı belirtilen şüphelilerin evlerinde ve araçlarındaki aramalarda 360 bin lira ile 3 ruhsatsız tabanca, 24 tabanca mermisi, 16 sentetik hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi, 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.