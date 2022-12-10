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Belgesel sonrası gelen tepkilere Prens Harry ile Meghan Markle yanıt verdi

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın beklenen belgeselinin ilk 3 bölümü yayınlandığı gibi tartışmaları da beraberinde getirdi. Çift, eleştirilere yanıt verdi.

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  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan Markle, 2020'de kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmıştı.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    Bu sürede ABD'li televizyoncu Oprah'a konuşan çift, kraliyetten bir üyeyi ırkçılıkla suçlamış ve bebeğin ten rengine dair konuşmaların sarayda döndüğünü açıklamıştı. Ancak çift herhangi bir isim vermemiş, sadece bu ismin Kraliçe II. Elizabeth veya eşi Prens Philip olmadığını söylemişti.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    Bu süre zarfında Prens Harry, ABD'de yaklaşık 36.8 milyon sterlinlik bir kitap anlaşmasına imza atmış ve anı kitabında kraliyette yaşadığı sürece değineceği belirtilmişti.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    Ayrıca çift Netflix ile de yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

    Çiftin kraliyete dair suçlamalarda bulunması beklenen Harry & Meghan adlı 6 bölümlük Netflix belgeselinin ilk 3 bölümü ise geçtiğimiz Perşembe yayınlamıştı.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    İngiliz basını belgeselin ilk 3 bölümünün daha az kraliyeti hedef aldığına dikkat çekse de çift basının takip etmesinden ırkçılık tartışmalarına dair birçok açıklamalarda da bulunmuştu.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    Belgeselde Meghan, "Yırtık kot pantolon giymiştim ve yalınayaktım. Ben bir kucaklayıcıyım, her zaman bir kucaklayıcı oldum. Bunun İngilizler için bu kadar sarsıcı olduğunun farkında değildim. Dışarıdaki formalitenin içeriye de taşındığını fark ettim. Formalite her iki tarafta da devam ediyordu. Bu benim için şaşırtıcıydı" diyerek Prens William ve Galler Prensesi Kate tarafından resmiyetle karşılanmaya şaşırdığını belirtmişti.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    Ayrıca Meghan Markle'ın Prens Harry'nin büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth ile ilk tanıştığı anı anlatırken Kraliyet Ailesi’ndeki reverans yapma geleneğiyle dalga geçtiği anlar İngilizlerin tepkisine yol açmış ve "Kraliçe'nin mirasına saygısızlık" olarak yorumlanmıştı.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    Çiftin daha önce 'mahremiyet' için kraliyetten ayrıldıklarına dair açıklaması ise İngilizler tarafından sürekli olarak hatırlatılarak ikiliye "Neden mahremiyet için ayrılan bir çift her özel anını çekip belgesel için satar?" benzeri eleştirilerde bulunmuştu.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    Çiftin sözcüleri aracılığıyla 'mahremiyet' tartışmalarına ilk kez yanıt verdi. Açıklamada ayrılığında mahremiyetin hiçbir zaman bir sebep olarak gösterilmediği vurgulandı.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    Çiftin basın sözcüsü açıklamasında "Dük ve Düşes hiçbir zaman mahremiyeti sebep olarak göstermedi. Bu çarpık anlatım, çiftin sessizliğe bürünmesini sağlamak için tuzağa düşürmeyi amaçlıyordu. Hikayelerini kendi şartlarına göre paylaşmayı seçiyorlar ve yine magazinciler tamamen gerçek dışı bir anlatı yarattı. Bu da, basında yer alan haberlere ve kamuoyuna nüfuz ediyor" denildi.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    Öte yandan saraya yakın kaynaklar, Prens Harry'nin abisi ve tahtın 1 numaralı varisi Prens William'ın ise kardeşine çok kızgın olduğunu belirtti. 

    Kaynaklar, Prens William'ın kardeşi ile ilişkisinde artık 'geri dönülmez ve onarılamaz' bir noktaya varıldığını belirttiği öne sürüldü.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    Saray ise iddialara yönelik hala bir açıklamada bulunmadı.

    Belgeselin kalan bölümlerinin yayınlanmasının ardından bir yanıt verilip verilmeyeceğinin belirleneceği ifade edildi.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • Belgesel sonrası Harry ile Meghan'dan eleştirilere yanıt

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