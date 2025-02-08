Belgin Şimşek, sosyal medyada uğradığı linç ve mobbinge karşı harekete geçti

Oyuncu Belgin Şimşek, sosyal medyada uğradığı linç ve mobbing tarzı söylemler karşısında sessiz kalmayarak harekete geçti.

Belgin Şimşek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde kendisiyle ilgili paylaşılan hakaret içeren ve yanıltıcı bilgiler hakkında açıklama yapma gerekliliği doğduğunu vurguladı.

Açıklamasında; "Bir süredir sosyal medyada hakkımda yer alan alenen sinkaflı kelimeler ve yanlış bilgilerle ilgili olarak, doğru bilgilendirme yapma ve bu yanlışların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır" diyen Belgin Şimşek, söz konusu paylaşım ve ithamların kasıtlı şekilde yayılmasına karşı hukuki yollara başvurduklarını belirtti. REKLAM

Avukatının hukuki süreci başlattığını ve gereken cezaların alınması için işlemlerin ivedilikle yapılacağını ekleyen Belgin Şimşek, sözlerini; "Bu süreçte hakkımda yapılan saldırılara karşı hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım" şeklinde tamamladı.