Ağaçlık bir bölge olan Belgrad Ormanı, İstanbul’un Avrupa yakasındadır. Üstelik ormanın doğusu da İstanbul Boğazı’na bakmaktadır. Bu uzaklık 3 kilometre civarındadır. Kuzey tarafı ise 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karadeniz bölgesinin sınırlarına kadar uzanmaktadır. Peki Belgrad Ormanı’na nasıl gidilir?

Belgrad Ormanı'na Nasıl Gidilir?

İstanbulluların sıklıkla uğradığı alanlardan biri olan Belgrad Ormanı, büyüleyici bir doğal güzelliğe sahiptir. Bu bölgede bisiklet sürebilecek, piknik yapılacak ve yürüyüş sporları gerçekleştirecek birçok alan bulunur. Eğer bu şahane doğa ortamını ziyaret etmek istiyorsanız ister özel aracınızla ister toplu taşıma araçları ile ulaşmanız mümkündür. Özel aracınızla gelmeyi düşünüyorsanız iki adet güzergâh bulunmaktadır. Bunların ilki Taksim, Sarıyer ve Kilyos arasındaki hattır. İkinci seçenek ise Bahçeköy, Kilyos ve Ayazma şeklindedir. Bu sayede ormanın kuzey tarafına ulaşım sağlanır. Elbette Belgrad Ormanı’na özel araçlar haricinde toplu taşıma ile de ulaşılabilir.

Belgrad Ormanı'na Otobüs ile Ulaşım

Belgrad Ormanı’na otobüs ile ulaşım sağlamak istiyorsanız bunun için çeşitli otobüs hatları mevcuttur. Nerede oturduğunuzu göz önünde bulundurarak 42T, 42R, 42M, 42HM veya 153 isimli otobüsleri tercih edebilirsiniz. Ek olarak D2 hattı da kullanılan bir diğer otobüstür. Beşiktaş ilçesinden kalkar. Ancak yalnızca cumartesi ve pazar günleri yani hafta sonunda hizmet vermekte olup kalkış hareketleri ise 2,5 saat arayla gerçekleşmektedir. Bu anlamda ilk hareket saati 06.30’dur (bu durum güncel verilere göre değişebilir). Dolayısıyla otobüslerin saatlerinin kalkış zamanlarını öğrenmeniz halinde toplu taşıma yöntemiyle Belgrad Ormanı’na gitmeniz mümkündür.

Belgrad Ormanı Giriş Ücreti

Belgrad Ormanı giriş ücreti, yaya olup olmadığınıza göre değişmektedir. Bu bağlamda yaya olarak gelenlere ücretsiz olmakla beraber otomobil ile geleceklerden 30 lira gibi bir ücret alınmaktadır. Minibüsle gelmek 90 TL, motosiklet ile gelmek ise 22 TL şeklindedir.

Metro ile Belgrad Ormanı'na Gidiş

Metro ile Belgrad Ormanı’na gidiş, yorucu olmamakla birlikte bazı kimseler için oldukça kolay bile sayılabilir. Bunun için öncelikle Yenikapı – Hacıosman metro hattının Hacıosman yönüne giden seferlerine binmeniz gerekmektedir. Metroya bindikten sonra 42HM no’lu otobüse binerek Bahçeköy durağında inmelisiniz. Bu noktadan itibaren 100 metre yürümeniz halinde Belgrad Ormanı’nın ana giriş kapısına rahatlıkla ulaşmanız mümkündür. Eğer Belgrad Ormanı'nı daha önce hiç görmediyseniz veya tekrar ziyaret etmek istiyorsanız bu yönlendirmeler sayesinde ormana giriş yapabilirsiniz. Yaya olarak gelmeniz halinde giriş ücretsiz olmakla beraber, giriş kapısından ağaçlık alanlara ulaşmak yaklaşık 2 km kadardır. Dolayısıyla yürümekten hoşlanmayan insanlar için göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür.

Belgrad Ormanı Yol Tarifi

Daha önce de belirttiğimiz gibi özel araçlarla veya otobüs gibi toplu taşıma hatlarıyla Belgrad Ormanı'na ulaşmak gayet kolaydır. Eğer şahsi arabanızla gelecekseniz ve güzergâh için Belgrad Ormanı yol tarifi arıyorsanız belli istikametleri takip edebilirsiniz. Bunlar; Alibeyköy, Kemerburgaz, Terkos veya da Maslak ve Sarıyer güzergahları yönünden ilerlemek, ardından da Tarabya sapağına girmektir. Bu sapakta U dönüşü yapmanız ve Bahçeköy yönünde ilerlemeniz gerekir. Böylelikle Belgrad Ormanı'na varmış olursunuz. Fakat Beykoz semtinden gelecekseniz Çubuklu ve İstinye arasındaki arabalı vapurları kullanabilir ve yine Bahçeköy yönüne doğru ilerleyerek ormana ulaşabilirsiniz.

Belgrad Ormanı Giriş Kapıları

Belgrad ormanı giriş kapıları iki tanedir. İlki Bahçeköy girişidir ve otobüsle gelmeniz halinde son durakta inebilirsiniz. Sadece kısa bir yürüyüş yaparak ilk giriş kapısına ulaşabilirsiniz. Eğer özel araçla gelecekseniz Bahçeköy’deki Belgrad Ormanı tabelalarını takip edebilirsiniz. İkinci giriş kapısı ise Kemerburgaz Göktürk şeklindedir. Bu yol için Kemerburgaz ile Göktürk istikameti kullanılabilir.