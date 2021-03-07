Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom Stadı'nın zemininden şikayet eden Faslı yıldız, "İlk yarı iyi oynadık. Burada 1-0 onlara skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca. Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor. Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, Instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" ifadelerini kullandı.