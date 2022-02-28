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Haberler Yaşam Süper Loto BELLİ OLDU! Süper Loto çekiliş sonuçları 27 Şubat 2022 - Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgula
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Süper Loto çekiliş sonuçları 27 Şubat 2022 - Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgula

27 Şubat Süper Loto çekilişi sonuçları dün açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'nun büyük ikramiyesini kazanan şanslı numaralar belli oldu. Süper Loto son çekilişinde 16.806.660,01 TL devretti. İşte, 27 Şubat 2022 Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgula...

BELLİ OLDU! Süper Loto çekiliş sonuçları 27 Şubat 2022 - Milli Piyango Süper Loto sonucu sorgula

27 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 27 Şubat 2022 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

27 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI 2022: 02 - 06 - 18 - 27 - 30 - 38

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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