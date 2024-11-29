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        Haberler Kültür-Sanat Resim Belmin Pilevneli’den 'Ortalık Durulunca'

        Belmin Pilevneli’den 'Ortalık Durulunca'

        Belmin Pilevneli'nin 'Ortalık Durulunca - When the Dust Settles' adlı sergisi, 15 Aralık'a kadar Galeri/Miz'de sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:43
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        Belmin Pilevneli'den 'Ortalık Durulunca'
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        Çağdaş sanatçı, ressam ve illüstratör Belmin Pilevneli’nin Ortalık Durulunca - When the Dust Settles adlı sergisi, Galeri/Miz’de sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Senem Çağla Bilgin-Keys'in üstlendiği sergi varlığın öteki/yan anlamlarını ifşa etmeye ve doğa ile ilişkisini temellendirmeye çalışıyor. Yalnızca Pilevneli’nin sanatsal üretimini değil, aynı zamanda insanın varoluşuna dair derin bir sorgulamayı da ziyaretçilere sunuyor.

        Serginin temelinde, doğanın formlarından ilham alınarak yaratılan organik ve amorf yapılar yer alıyor. Pilevneli bu sergisiyle döngülerdeki benzer süreçlere odaklanarak, modern insanın yaşadığı karmaşayı aslında dağılanın tekrardan düzene girebilmesi için oluşmuş fırsatlar olarak gösteriyor.

        Sergi, karmaşa içinde dahi bir düzenin yeniden ortaya çıkabileceğini ve dağılmanın aslında yeni bir fırsat anlamına gelebileceğini ortaya koyuyor. Belmin Pilevneli, insanın modern dünyadaki karmaşasını bir yıkım değil, aksine düzenin yeniden kurulması için oluşan fırsatlar olarak sunuyor. Bu bağlamda, sanatçının eserlerinde kullandığı formlar, malzemeler ve renk paleti, bir arınma hissi yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda bir tür huzur arayışını da sembolize ediyor.

        Ortalık Durulunca – When the Dust Settles, 15 Aralık'a kadar Galeri/Miz’de görülebilir.

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        #Belmin Pilevneli
        #Ortalık Durulunca
        #Senem Çağla Bilgin-Keys
        #Galeri/Miz
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