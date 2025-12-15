Habertürk
        Haberler Dünyadan Ben Affleck, eski eşleri Jennifer Lopez ve Jennifer Garner ile bir arada - magazin haberleri

        Ben Affleck, eski eşleri Jennifer Lopez ve Jennifer Garner ile bir arada

        Ben Affleck ile Jennifer Lopez, çocuklarının aynı sahneye çıkması nedeniyle boşandıktan sonra bir araya geldi. Çocuklarının annesi Jennifer Garner ile etkinliğe katılan Affleck, eski eşi Lopez'i görmezden geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:45
        Eski eşler birbirlerine bakmadı
        Ben Affleck'in oğlu Fin ile Jennifer Lopez'in kızı Emme, birlikte bir okul oyununda sahne aldı. Dolayısıyla eski eşler Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Los Angeles'taki bu etkinliğe katıldı.

        Çocuklarının okul oyunu için aynı mekânda bulunan eski eşlerin arasında herhangi bir diyalog geçmedi.

        Jennifer Lopez, menajeri Benny Medina ile annesi Guadalupe Rodríguez ile birlikte oradaydı. Ben Affleck ise etkinlikte çocuklarının annesi olan eski eşi Jennifer Garner ve oğulları Sam ile birlikte yer aldı.

        Jennifer Lopez, bir ara Ben Affleck - Jennifer Garner'ın oğlu Sam ile sohbet ederken görüldü. Zaten Lopez, Ben Affleck ile evliyken de boşandıktan sonra da Sam Affleck ile yakın ilişkisini sürdürdü.

        Jennifer Lopez ve 13 yaşındaki Sam Affleck, eylül ayında birlikte alışveriş yaparken görülmüştü.

        Bir ayakkabı dükkanında birlikte görüntülendiklerinde, Jennifer Lopez, elindeki kırmızı bir ayakkabıyı Samuel Affleck'e gösteriyordu. Jennifer Lopez ile Samuel Affleck, alışveriş sonrası mağazadan ellerinde poşetlerle çıkmıştı.

        Okul oyunu etkinliğinde Jennifer Lopez, Samuel Affleck ile sıcak bir diyalog kurarken, Ben Affleck başkalarıyla konuştu ve eski eşi Lopez'i görmezden geldi.

        Ben Affleck, oğlu Samuel ve eski eşi Jennifer Garner ile aynı arabaya binerek etkinlik alanından ayrıldı.

        Jennifer Lopez ise Ben Affleck ve Jennifer Garner ikilisiyle yan yana gelmeden etkinlik alanını terk etti.

        Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2022 yazında evlendi. İlişkilerine 17 yıl sonra yeniden şans veren ikilinin evliliği sadece iki yıl sürdü. Lopez, 2024 yazında Affleck'e boşanma davası açtı. Çift, Ocak 2025'te resmen boşandı.

        #Jennifer Garner
        #Jennifer Lopez
        #Ben Affleck
        #boşanma
        #ESKİ EŞLER
