Ben Affleck, eski eşleri Jennifer Lopez ve Jennifer Garner ile bir arada

Ben Affleck'in oğlu Fin ile Jennifer Lopez'in kızı Emme, birlikte bir okul oyununda sahne aldı. Dolayısıyla eski eşler Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Los Angeles'taki bu etkinliğe katıldı.

Çocuklarının okul oyunu için aynı mekânda bulunan eski eşlerin arasında herhangi bir diyalog geçmedi.

Jennifer Lopez, menajeri Benny Medina ile annesi Guadalupe Rodríguez ile birlikte oradaydı. Ben Affleck ise etkinlikte çocuklarının annesi olan eski eşi Jennifer Garner ve oğulları Sam ile birlikte yer aldı.

Jennifer Lopez, bir ara Ben Affleck - Jennifer Garner'ın oğlu Sam ile sohbet ederken görüldü. Zaten Lopez, Ben Affleck ile evliyken de boşandıktan sonra da Sam Affleck ile yakın ilişkisini sürdürdü.

Jennifer Lopez ve 13 yaşındaki Sam Affleck, eylül ayında birlikte alışveriş yaparken görülmüştü.

Bir ayakkabı dükkanında birlikte görüntülendiklerinde, Jennifer Lopez, elindeki kırmızı bir ayakkabıyı Samuel Affleck'e gösteriyordu. Jennifer Lopez ile Samuel Affleck, alışveriş sonrası mağazadan ellerinde poşetlerle çıkmıştı.