Ben Bu Cihana Sığmazam 12. son bölüm izle!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 12. BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar. Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir. Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.

Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.