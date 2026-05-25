Bender Abbas'ta patlama sesleri duyuldu
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 23:48 Güncelleme:
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyuldu.
Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İran basını, ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İran Silahlı Kuvvetleri gün içerisinde Basra Körfezi’nde bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.
*Fotoğraf: AA, temsilidir
