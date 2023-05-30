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Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı

'The Imitation Game', 'The Power of the Dog' ve 'Doctor Strange' gibi filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evine aşçı olduğu bilinen Jack Bissell elinde bıçak ile saldırdı

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  • Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı - Magazin haberleri

    Marvel sinema evreninde canlandırdığı 'Doctor Strange' karakteri ile akıllarda yer edinen İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch (46), Londra'daki 3.5 milyon sterlin değerindeki evine  yapılan bıçaklı saldırı ile gündeme geldi. 
  • Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı - Magazin haberleri

    Bir aşçı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Jack Bissell, elindeki keskin balık bıçağıyla Benedict Cumberbatch'in kapısına dayandı. 
  • Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı - Magazin haberleri

    SALDIRI ANINDA EVDEYDİLER

    Olay sırasında Benedict Cumberbatch'in eşi Sophie Hunter, çocukları Christopher Carlton ve Hal Auden ile birlikte evde olduğu biliniyor. 
  • Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı - Magazin haberleri

    Benedict Cumberbatch'in bahçesine giren Jack Bissell, tehditler savurduktan sonra kapıdaki intercom cihazını da duvardan söküp attı.
  • Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı - Magazin haberleri

    "UMARIM EVİN YANIP KÜL OLUR"

    Lüks bir otelin restoranında da çalışmış bir şef aşçı olan saldırgan Jack Bissell, Benedict Cumberbatch'e "Buraya taşındığını biliyorum. Umarım evin yanıp kül olur" diye seslendi.
  • Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı - Magazin haberleri

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Saldırgan Jack Bissell, olay yerinden kaçtı ancak intercom üzerinde bulunan DNA izi sayesinde kısa sürede yakalandı. Polis sorgusunda suçunu kabul eden aşçıya 250 sterlin para cezası ve hakkında 3 yıla varan uzaklaştırma emri verildi.

     
  • Benedict Cumberbatch'in evine bıçaklı saldırı - Magazin haberleri

    Suçunu kabul eden adamın saldırıyı neden gerçekleştirdiği bilinmiyor ancak aşçının çalıştığı otelden huzursuzluk çıkararak uzaklaştırıldığı ve sicilinde hırsızlık olduğu biliniyor.

    Fotoğraflar: Avalon, AP 

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