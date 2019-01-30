Transfer döneminin bitmesine doğru geri sayım sürürken Fenerbahçe'den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in Benfica'dan kiralamak istediği Nicolas Castillo konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'nın haberine göre Benfica Başkanı Luis Felipe Vieira, yıldız oyuncunun kiralanmasına karşı çıktı.

Vieira'nın Castillo'yu bonservisiyle satmak istediği ve ücret olarak da 10 milyon Euro belirlediği ifade edildi. Haberde Fenerbahçe'nin Castillo'yu 1.5 yıllık kiralamak için 4 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü.

YENİDEN ADEBAYOR

Castillo cephesinde yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'in forveti Emmanuel Adebayor'u tekrar gündeme alacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in yurt dışına gideceği konuşulsa da şu ana kadar talip çıkmayan Islam Slimani'yi Togolu golcüye karşı bir kez daha takas olarak önereceği ya da bir miktar bonservisle Adebayor'u renklerine bağlamaya çalışacağı kaydedildi.