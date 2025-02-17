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        Haberler Bilgi Spor Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica - Monaco Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hangi kanalda?

        Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan play-off turu rövanş maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Benfica, Monaco'yu ağırlıyor. Estadio da Luz'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Benfica - Monaco karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Monaco karşısında forma giyip giymeyeceği maç öncesindeki son taktik antrenmanında belli olması bekleniyor. Peki, "Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Benfica - Monaco maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 21:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:11
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        Benfica - Monaco maçı için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi Fransa'da oynanan maçta Benfica, Monaco'yu 1-0'lık skorla geçerek rövanş için avantaj sağlamıştı. Kritik mücadelede rakibine üstün gelen taraf adını son 16 turuna yazdıracak. Peki Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica - Monaco Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hangi kanalda? İşte Benfica - Monaco rövanş maçı muhtemel 11'leri...

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        BENFİCA-MONACO PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Benfica-Monaco Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 18 Şubat Salı günü saat 23:00'te oynanacak.

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        BENFİCA-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadio da Luz'da oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

        Monaco karşısında Fransa'da oynanan ilk maçta 11'de başlayan Kerem ve Orkun 90 dakika boyunca sahada kalmıştı. Rövanş mücadelesinde milli oyuncuların ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Benfica: Trubin, Silva, Otamendi, Fernandez, Lemos Araujo, Florentino, Orkun, Aursnes, Schjelderup, Kerem, Pavlidis

        Monaco: Majecki, Kehrer, Salisu, Diatta, Vanderson, Zakaria, Magassa, Akliouche, Embolo, Golovin, Bieveth

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