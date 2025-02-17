Benfica - Monaco maçı için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi Fransa'da oynanan maçta Benfica, Monaco'yu 1-0'lık skorla geçerek rövanş için avantaj sağlamıştı. Kritik mücadelede rakibine üstün gelen taraf adını son 16 turuna yazdıracak. Peki Benfica - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica - Monaco Şampiyonlar Ligi rövanş maçı hangi kanalda? İşte Benfica - Monaco rövanş maçı muhtemel 11'leri...