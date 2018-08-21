Benfica - Paok karşılaşma önü

Şampiyonlar Ligi Play Off maçında Benfica ile Paok, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Benfica son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Paok, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 484 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Benfica kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.00, Paok sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Benfica son haftadaki Paok müsabasında 3-0 kazandı.

Paok ise Benfica karşılaşmasında 3-0 yenildi.

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