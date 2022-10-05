Benfica - PSG | CANLI YAYIN | Benfica - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda canlı şifresiz yayınlanacak?

Benfica, UEFA ŞampiyonlaR Ligi H Grubu'ndaki üçüncü maçında PSG'yi konuk ediyor. Bu mücadele öncesinde iki takımın da 6 puanı bulunuyor.

SAAT: 22.00

HAKEM: Gil Manzano

STAT: Estadio da Luz

YAYIN: EXXEN

BENFICA: Vlachodimos, Bah, Otamendi, Antonio Silva, Grimaldo, Fernandez, Florentino, Neres, Rafa Silva, Joao Mario, Gonçalo Ramos

PSG: Donnarumma, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Danilo, Nuno Mendes, Verratti, Vitinha, Messi, Neymar, Mbappe

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PSG ile Avrupa kupalarında altı kez karşılaşan Benfica, bu maçların yarısını kazandı (1B 2M). Portekiz ekibi, taraflar arasındaki son randevudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasında (2013/14) sahasında 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

PSG, Avrupa kupalarında Benfica'ya konuk olduğu üç maçı da kaybetti (2x UEFA Kupası/Avrupa Ligi & 1x Şampiyonlar Ligi),

Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekiplerini ağırladığı beş maçı da kazanan Benfica, bu karşılaşmalarda dört farklı takımı mağlup etti (Lyon x2, Lille, PSG & Monaco).

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son 11 maçının sadece birini kaybeden PSG (8G 2B), tek mağlubiyetini Kasım 2021'de Manchester City deplasmanında aldı.

Şampiyonlar Ligi gruplarında evinde oynadığı son altı maçın beşini kazanan Benfica (1M), bu karşılaşmaların dördünde kalesini gole kapattı. Portekiz ekibi, daha önceki 16 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakaladı (3B 8M).