Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
Şampiyonlar Ligi play off turu maçında Benfica ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadele, Estádio da Luz'da oynanacak ve son 16'ya kalan takımın kaderinin belirleyecek. Hatırlanacağı üzere Benfica, grup aşamasının son maçında Real Madrid'i uzatmalarda bulduğu golle 4-2 yenerek play off turuna kalmaya hak kazanmıştı. Peki, Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi play off maçında Real Madrid, Portekiz ekibi Benfica’ya konuk olacak. Şu ana kadar çıktığı 8 maçta 15 puan toplayan eflatun beyazlılar, grup aşamasını 9. sırada tamamladı. Öte yandan kalecisinin son dakika golüyle play off turuna kalan Benfica ise 24. sırada yer buldu. Heyecan dolu mücadele öncesinde gözler milli futbolcumuz Arda Güler’e çevrilirken Benfica - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmanın detayları…
BENFİCA- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Benfica- Real Madrid maçı 17 Şubat Salı (yarın) 23.00'de oynanacak.
BENFİCA- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio da Luz'da oynanacak zorlu mücadele dijital platform tabii spor üzerinden yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'e Benfica karşısında ilk 11'de forma şansı verecek.
REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda, Vinicius, Mbappe