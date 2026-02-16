UEFA Şampiyonlar Ligi play off maçında Real Madrid, Portekiz ekibi Benfica’ya konuk olacak. Şu ana kadar çıktığı 8 maçta 15 puan toplayan eflatun beyazlılar, grup aşamasını 9. sırada tamamladı. Öte yandan kalecisinin son dakika golüyle play off turuna kalan Benfica ise 24. sırada yer buldu. Heyecan dolu mücadele öncesinde gözler milli futbolcumuz Arda Güler’e çevrilirken Benfica - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmanın detayları…