        Bengü: Blok3 ile düet isterim

        Bengü: Blok3 ile düet isterim

        Bengü, rapçi Blok3 hakkında açıklamalarda bulundu. "Gençlerin başarılı olması ve dünya listesine girmesi hoşuma gidiyor" diyen şarkıcı, Blok3 ile düet yapmak istediğini söyledi

        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 12:20 Güncelleme: 13.02.2026 - 12:20
        "Blok3 ile düet isterim"
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Bengü, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Bu akşam konserim var, biletler tükenmiş o yüzden kendime cilt bakımı hediye ettim" dedi. Bengü, gazetecilerin "Kendinizi sık ödüllendirir misiniz?" sorusuna; "Bakım ödülünü yapıyorum. Kalabalık ve koşturmacalı hayatım olduğu için tatil ödülü veriyorum kendime. İki hafta önce ufak bir tatile gidip kafa dinledim" yanıtını verdi.

        Bengü, kıyafet seçimleri hakkında ise "Styling için çalışıyoruz. Başarılı bir ekibim var. Konuşulması da hoşuma gidiyor. Çiçekli kıyafetim çok güzeldi. Artık bahar ve yaz gelsin. Yaz şarkıları gelecek. Buradan çıkıp stüdyoya gideceğim. Mustafa Ceceli bir aranje yaptı. Mustafa Ceceli ile 'Kervan' yaptık, ödüller alıyor. Güzel şarkılar yapıyoruz onunla" açıklamasını yaptı.

        "BLOK3 İLE DÜET İSTERİM"

        Bengü, "Blok3 ile düet gelir mi?" sorusuna ise "Gençlerin başarılı olması ve dünya listesine girmesi hoşuma gidiyor. Neden olmasın? Ben isterim. Bizim kız Manifest'i seviyor. Bana diyor ki, 'Manifest senden daha popüler farkında mısın?' dedi. Bende, 'Farkındayım, yapacak bir şey yok. Emin ol Manifest benimle fotoğraf çektirmek isterdi' diyerek takıldım kızıma" yanıtını verdi.

        Şarkıcı, Hande Ünsal'ın, "Tarkan konseri olunca bizim işler duruyor" sözlerine, "Olur mu öyle şey? Hande de çok şeker. Hepsi birbirini kamçılar. Tarkan'ın konserine gidemedim ama çok güzeldi" şeklinde konuştu.

        #bengü
        #Blok3
