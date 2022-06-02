Bengü: Mütevazı olamayacağım

"Mütevazı olamayacağım" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Bengü, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Toplantıdan çıktığını ifade eden ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bengü, yeni şarkısı 'Tatlı'yla alakalı konuştu.

"ÇOK ÇALIŞINCA BAŞARI GELİYOR"

Şarkının yanı sıra klip ve yeni imajının çok beğenildiği kendisine hatırlatılan Bengü, "Baştan sona, bütünüyle bir proje olarak düşündük ve o yönde çalıştık. Bütün ekip olarak 2-3 ay boyunca bu iş için çalıştık. Sonrasında bütünüyle bu tatlılık ortaya çıktı. 'Tatlı' bambaşka oldu. Zeynep görünce, 'Anne Barbie olmuşsun!' dedi. Çok çalışınca ve üzerine yakışınca başarı geliyor." dedi.

"BEN HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNADIM"

Gazetecilerin, "Konserler ve şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Lige hızlı bir giriş yaptınız, şampiyonluğa oynuyorsunuz." sözlerinin üzerine ünlü isim, "Ben her zaman şampiyonluğa oynadım. O konuda mütevazı olmayacağım. Yirmi yaşımdan beri yaptığım şarkılar çok sevildi. Başarılı olmayı da, başarılı olan arkadaşlarımı alkışlamayı da seviyorum. Çalışmalarım peş peşe devam edecek. Her şey mükemmel gidiyor. Ara vermeden hareketli şarkılar yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"İKİSİ DE BAL GİBİ"

Muhabirlerin, "Bu yoğun tempoya çocuklar nasıl ayak uyduracak?" sorusunu da yanıtlayan Bengü, "Elimden geldiğince yetişiyorum. Sabah 6.30 gibi uyanıyorum. Bütün işleri planlayıp, ofise gidiyorum. Dışarıdaki işleri halledip, spor yapıyorum. Bu temponun içinde çocukları asla ihmal etmiyorum. Mutlaka parka götürüyorum. Çocuklar çok iyiler. İkisi de bal gibi tatlı. En büyük hayalim; onların beni izlemesiydi. Belki konserlerde görürsünüz. Turnelere ara sıra onları da götüreceğim." ifadelerini kullandı.